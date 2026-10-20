Annecy : Il menace le directeur de la Sibra avec un tournevis à cause d'une amende

Il aurait ensuite menacé le directeur de la Sibra, qui était intervenu pour s’interposer. Les faits se sont produits vers 19h15, square Verdun. Le directeur du réseau de transports en commun aurait surpris l’individu en train de s’en prendre aux pneus du bus. En s’approchant de lui et en déclinant sa fonction, il aurait été menacé avec le tournevis. L’homme aurait également tenté de lui porter un coup de poing, sans parvenir à le toucher.

Une interpellation en état d’ivresse

L’homme présentait un taux d’alcool de 0,35 mg par litre d’air expiré au moment des faits. Défavorablement connu des services de police, il a été placé en garde à vue.

Lors de son audition, il aurait expliqué avoir agi par vengeance après avoir reçu une amende pour défaut de titre de transport. Il est soupçonné de violences volontaires avec une arme sur une personne chargée d’une mission de service public, sans incapacité totale de travail, ainsi que de tentative de dégradation d’un bien d’utilité publique. Le directeur de la Sibra doit déposer plainte.